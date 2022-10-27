Путин заявил об историческом единстве украинского и российского народов
2022-10-27 18:28
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в дискуссионном клубе «Валдай».
По словам российского президента Владимира Путина, народы Украины и Российской Федерации являются одним народом.
Во время своего выступления Владимир Путин назвал это историческим фактом.
"Российский и украинский народы едины, это исторический факт", - заявил Путин.
Также он заявил о том, что страны Запада сами виноваты в происходящем на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Путин: много людей в США придерживаются традиционных ценностей России
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Остин: ядерные учения России не содержат угрозы для Украины
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО