Путин заявил об историческом единстве украинского и российского народов

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в дискуссионном клубе «Валдай».

По словам российского президента Владимира Путина, народы Украины и Российской Федерации являются одним народом.

Во время своего выступления Владимир Путин назвал это историческим фактом.

"Российский и украинский народы едины, это исторический факт", - заявил Путин.

Также он заявил о том, что страны Запада сами виноваты в происходящем на территории Украины.