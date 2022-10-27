Путин: Запад виновен в происходящих событиях на Украине
2022-10-27 18:29
Путин назвал военную операцию следствием устроенного Западом на Украине госпереворота.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что не Россия совершила госпереворот в Украине, который привел к серии трагических событий, включая и сегодняшнюю специальную военную операцию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля главной задачей ,которой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Опубликовано: Елена Калиновская
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Путин: много людей в США придерживаются традиционных ценностей России
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Остин: ядерные учения России не содержат угрозы для Украины
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО