Путин назвал военную операцию следствием устроенного Западом на Украине госпереворота.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что не Россия совершила госпереворот в Украине, который привел к серии трагических событий, включая и сегодняшнюю специальную военную операцию.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля главной задачей ,которой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".