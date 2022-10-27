Путин отметил, что на Украине идет гражданская война

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 октября принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Как и ожидалось разговор с президентом, и его пленарная речь строится вокруг ситуации на Украине.

Рассуждая об истории Украины и о тех предпосылках, коорые сегодня привели к конфликту, российский президент напомнил, что начиная с 19 века Запад постоянно пытался разделить русский народ (имеется ввиду руские, белорусы и украинцы - ред.).

«Часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы. Те части, которые попали в Польшу, там происходило явное ополячивайте, язык начал меняться. Когда украинцы писали письма они писали их в Краков и Москву…В 19 веке начались попытки разделения единого русского народа…», - сказал президен России.



- У нас тогда гражданская война получается против части собственного народа (сейчас на Уркаине - ред.), - спросил ведущий.

- Отчасти да, - ответил Путин.

Несмотря на все сложности сегодняшней ситуации на Украине Путин стремится к мирному решению конфликта. И в сегодняшнем диалоге от отметил, что нужен "мирный договор".