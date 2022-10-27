Путин поручил Шойгу рассказать западным коллегам о «грязной бомбе» Киева

Владимир Путин сообщил, что это он попросил Сергея Шойгу обзвонить министров обороны западных стран и рассказать им, что Киев готовит провокацию с ядерным вооружением.

27 октября Владимир Путин сообщил, что он осведомлён о том, что Киев подготавливает провокацию с "грязной бомбой", а российские спецслужбы даже выяснили примерное место, в котором данное вооружение разрабатывалось.

По словам Путина, именно он поручил Сергею Шойгу позвонить министрам обороны Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив их о возможной провокации Украины с ядерным вооружением, однако многие из собеседников Шойгу проигнорировали сообщение России.