Путин поручил Шойгу рассказать западным коллегам о «грязной бомбе» Киева
2022-10-27 18:40
Владимир Путин сообщил, что это он попросил Сергея Шойгу обзвонить министров обороны западных стран и рассказать им, что Киев готовит провокацию с ядерным вооружением.
27 октября Владимир Путин сообщил, что он осведомлён о том, что Киев подготавливает провокацию с "грязной бомбой", а российские спецслужбы даже выяснили примерное место, в котором данное вооружение разрабатывалось.
По словам Путина, именно он поручил Сергею Шойгу позвонить министрам обороны Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив их о возможной провокации Украины с ядерным вооружением, однако многие из собеседников Шойгу проигнорировали сообщение России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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