Путин рассказал о готовящейся провокации Украины с применением «грязной бомбы»
2022-10-27 18:51
Действующий президент РФ Владимир Путин рассказал готовящейся провокации Украины против России с применением «грязной бомбы».
27 октября президент РФ Владимир Путин в официальном пресс-релизе заявил о том, что российской стороне примерно известно, где украинцы создают «грязную бомбу» и то, что киевский режим тщательно пытается замести следы готовящейся против России провокации.
Также российский лидер Путин отметил, что Кремль полностью поддерживает визит миссии МАГАТЭ в Украину для проверки сообщений, которые по его личному приказу были переданы главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу руководителям оборонных ведомств других стран.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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