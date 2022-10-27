Путин рассказал о готовящейся провокации Украины с применением «грязной бомбы»

Действующий президент РФ Владимир Путин рассказал готовящейся провокации Украины против России с применением «грязной бомбы».

27 октября президент РФ Владимир Путин в официальном пресс-релизе заявил о том, что российской стороне примерно известно, где украинцы создают «грязную бомбу» и то, что киевский режим тщательно пытается замести следы готовящейся против России провокации.

Также российский лидер Путин отметил, что Кремль полностью поддерживает визит миссии МАГАТЭ в Украину для проверки сообщений, которые по его личному приказу были переданы главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу руководителям оборонных ведомств других стран.