Путин: руководство Армении провоцирует конфликт с Азербайджаном

Владимир Путин обвинил армянские власти в нежелании подписания мирного договора с азербайджанским правительством.

В ходе выступления на форуме "Валдай" Владимир Путин поднял тему армяно-азербайджанского конфликта, который вновь вспыхнул текущей осенью в приграничных территориях двух стран.

По словам Путина, Россия всегда призывала Азербайджан и Армению к мирному урегулированию военного конфликта, однако армянские власти приняли решение пойти иным путём.

Примечательно, что недавно состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве турецкого лидера Тайипа Эрдогана, после чего было объявлено, что Баку и Ереван подпишут мирный договор в этом году.