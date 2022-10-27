Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия
2022-10-27 18:53
Владимир Путин: заявил, что Россия инициативно никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие, а только намеками отвечала на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран.
Путин напомнил, что есть указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" от июня 2020 года и там прописан ряд условий, при которых возможно применение ядерного оружия.
Опубликовано: Елена Калиновская
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