Путин: Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия

Владимир Путин: заявил, что Россия инициативно никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие, а только намеками отвечала на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран.

Путин напомнил, что есть указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" от июня 2020 года и там прописан ряд условий, при которых возможно применение ядерного оружия.