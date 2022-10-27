Обещания помощи Украине на 2023 год признаны МВФ «недостаточными»

Обязательства о помощи Украине со стороны США и Евросоюза не «соответствуют ситуации», прокомментировала планы доноров в четверг (27 октября) в интервью AFP директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Да, мы должны подойти к 2023 году с достаточной финансовой поддержкой для Украины», — сказала Кристалина Георгиева в Брюсселе на полях конференции, организованной Европейской комиссией.

«Когда мы смотрим в следующий год, потребности велики, но пока они не совсем соответствуют ситуации», — продолжила она, добавив, однако, что перспективы остаются неопределенными.

Украина получила $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году, «большая часть которых уже освоена», сообщила Кристалина Георгиева.

МВФ прогнозирует для Украины в 2022 году рецессию на уровне 35% ВВП, а инфляцию на уровне 20%.