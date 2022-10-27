Путин: много людей в США придерживаются традиционных ценностей России

Владимир Путин утверждает, что значительная часть США поддерживает те же ценности, что и российское население.

27 октября Владимир Путин произнёс содержательную речь на экономическом форуме "Валдай", где сообщил, что большая прослойка населения Соединённых Штатов и их политические представители поддерживают курс на сохранение традиционных ценностей.

По мнению Путина, данная часть американского государства мыслит в одном ключе с Россией, ввиду чего она является российским союзником на внешнеполитической арене.

Вероятно, Владимир Путин имел в виду представителей республиканской партии США, которые в отличие от американских демократов, значительно консервативнее.