Путин: много людей в США придерживаются традиционных ценностей России
2022-10-27 19:31
Владимир Путин утверждает, что значительная часть США поддерживает те же ценности, что и российское население.
27 октября Владимир Путин произнёс содержательную речь на экономическом форуме "Валдай", где сообщил, что большая прослойка населения Соединённых Штатов и их политические представители поддерживают курс на сохранение традиционных ценностей.
По мнению Путина, данная часть американского государства мыслит в одном ключе с Россией, ввиду чего она является российским союзником на внешнеполитической арене.
Вероятно, Владимир Путин имел в виду представителей республиканской партии США, которые в отличие от американских демократов, значительно консервативнее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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