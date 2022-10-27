Путин: политики Европы по каждому вопросу звонят в Вашингтонский обком
Владимир Путин объяснил, почему России затруднительно вести любые переговоры с европейскими лидерами.
Выступая на экономическом форуме "Валдай", Владимир Путин сообщил, что российскому правительству тяжело вести переговоры с Европейским союзом, поскольку политики из ЕС по любому вопросу незамедлительно звонят в "Вашингтонский обком", консультируясь с США.
По мнению Путина, множество стран Европы утратили свою политическую самостоятельность, ввиду чего переговорный процесс следует вести не с ними, а с Соединёнными Штатами.
Примечательно, что многие российские политологи придерживаются аналогичного мнения в отношении переговоров между Россией и Украиной, рекомендуя Кремлю вести разговор об украинском кризисе с Вашингтоном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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