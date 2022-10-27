Владимир Путин объяснил, почему России затруднительно вести любые переговоры с европейскими лидерами.

Выступая на экономическом форуме "Валдай", Владимир Путин сообщил, что российскому правительству тяжело вести переговоры с Европейским союзом, поскольку политики из ЕС по любому вопросу незамедлительно звонят в "Вашингтонский обком", консультируясь с США.

По мнению Путина, множество стран Европы утратили свою политическую самостоятельность, ввиду чего переговорный процесс следует вести не с ними, а с Соединёнными Штатами.

Примечательно, что многие российские политологи придерживаются аналогичного мнения в отношении переговоров между Россией и Украиной, рекомендуя Кремлю вести разговор об украинском кризисе с Вашингтоном.