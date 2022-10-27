Fox News: Габбард заявила о безразличии Белого дома к гражданам Украины
27 октября экс-сотрудник палаты представителей Конгресса США Талси Габбард сообщила, что Белому дому безразлична судьба украинцев.
В четверг телеканал Fox News опубликовал интервью с американским политиком Талси Габбард, которая утверждает, что нынешней команде Белого дома безынтересна безопасность Украины и украинских граждан, поскольку Вашингтон не способствует прекращению конфликта.
"Им абсолютно плевать на украинцев, иначе бы они пришли к дипломатическому урегулированию конфликта еще несколько месяцев назад", - утверждает Габбард.
По мнению Талси Габбард, Джо Байден во главе США и страны Запада ведут прокси-войну против России на территории Украины, однако экономика западных стран от этого лишь страдает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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