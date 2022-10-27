Путин допустил своё личное участие на саммите G20 в Индонезии
2022-10-27 19:51
Владимир Путин утверждает, что может лично поехать на саммит "Большой двадцатки" в середине ноября.
В ходе выступления Владимира Путина на форуме "Валдай" российскому президенту был задан вопрос о том, планирует ли он лично побывать на саммите G20 на Бали, который пройдёт 15 и 16 октября.
По словам Путина, он не исключает, что лично поедет в Индонезию на встречу лидеров "Большой двадцатки", однако признался, что ещё думает над этим.
Примечательно, что ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский также намеревается поехать на саммит G20, где может встретиться с Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации в Украине
Reuters: Германии не удалось занять денег на преодоление энергетического кризиса
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
Блэк назвал виновника подрыва «Северных потоков»
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации