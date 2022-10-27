Путин назвал «вредной и опасной затеей» создание новых блоков РФ с Азией
2022-10-27 19:52
Владимир Путин утверждает, что создавать новые совместные организации с Россией и азиатскими странами нецелесообразно.
27 октября Владимир Путин публично заявил, что считает "вредной и опасной" затеей создание любых новых блоков, где одновременно будут участвовать азиатские страны и Россия.
Вместе с тем Путин отметил, что Москва считает Китай дружественным России государством и намеревается наращивать с ним двухстороннее сотрудничество.
Также Владимир Путин подчеркнул, что по просьбе Индии Россия нарастила поставки собственных сельскохозяйственных удобрений в эту страну в 7,6 раз.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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