Владимир Путин рассказал об укоренении ультраправых политических идей на территории Украины.

27 октября Владимир Путин лично выступил на форуме "Валдай", где заявил, что при поддержке нынешнего правительства Украины в этой стране происходит сращивание сторонников националистических и неонацистских взглядов, что таит в себе большую опасность.

Объявляя о проведении специальной военной операции на территории Украины 24 февраля Путин сообщил, что одной из целью СВО является денацификация украинского государства.

Также Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина осталась единственной в мире страной, где наблюдается героизация нацистских преступников на государственном уровне.