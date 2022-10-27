Путин: в Украине происходит сращивание националистов с неонацистами
Владимир Путин рассказал об укоренении ультраправых политических идей на территории Украины.
27 октября Владимир Путин лично выступил на форуме "Валдай", где заявил, что при поддержке нынешнего правительства Украины в этой стране происходит сращивание сторонников националистических и неонацистских взглядов, что таит в себе большую опасность.
Объявляя о проведении специальной военной операции на территории Украины 24 февраля Путин сообщил, что одной из целью СВО является денацификация украинского государства.
Также Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина осталась единственной в мире страной, где наблюдается героизация нацистских преступников на государственном уровне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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