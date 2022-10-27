Путин: Европа винит Россию в отсутствии света и неработающих туалетах
Владимир Путин утверждает, что европейские лидеры винят Россию в проблемах с энергобезопасностью собственных стран.
Вечером четверга Владимир Путин раскритиковал политическое руководство Евросоюза, отметив, что Москва не виновата в проблемах с электроснабжением Молдавии и прочих государств.
По словам Путина, простые европейцы жалуются на то, что у них не работаю туалеты и отсутствует свет, также обвиняя в этом Россию, однако данные трудности в странах Европы сопряжены с антироссийскими санкциями в сфере энергетики, которые ЕС вводил сам.
Примечательно, что ранее Владимир Путин пообещал не поставлять российские энергоносители государствам, которые пытаются установить потолок цен на них.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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