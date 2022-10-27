Путин не исключил возможность поездки на саммит G20

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключил возможность поездки на саммит G20.

27 октября РИА Новости сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение приехать на саммит G20 и заявил, что возможно сам лично приедет.

Российский лидер уточнил, что Российская Федерация на предстоящем саммите будет представлена на высоком уровне, -уточнил Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".