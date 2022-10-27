Глава «Роснефти» объяснил рост инфляции в мире отказом от российских углеводородов

2022-10-27 20:07

Глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил, что причиной роста инфляции в мире стал отказ от российских углеводородов.

По его словам, в совокупности с недостатком инвестиций это привело к острой нехватке энергоресурсов.

В результате начали расти цен, что способствовало раскручиванию инфляционной спирали во всем мире.

Сечин также напомнил, что основные европейские энергокомпании сокращают инвестиции в нефтяную отрасль в связи с климатической политикой.

Опубликовано: Светлана Репина