Путин назвал страны Европы ответственными за подрыв «Северных потоков»

Владимир Путин уверен, что газопроводы "Северный поток" могли взорвать спецслужбы их европейских стран.

В четверг Владимир Путин заявил, что после взрыва на "Северных потоках" лидеры государств-участниц Европейского союза стараются не комментировать данную ситуацию, придерживаясь молчания.

По мнению Путина, именно Европа является ответственной за теракты на "Северных потоках", однако у газопровода осталась ещё одна функционирующая труба, по которой можно прокачивать 27,5 миллиардов кубометров газа.