Путин назвал страны Европы ответственными за подрыв «Северных потоков»
2022-10-27 20:10
Владимир Путин уверен, что газопроводы "Северный поток" могли взорвать спецслужбы их европейских стран.
В четверг Владимир Путин заявил, что после взрыва на "Северных потоках" лидеры государств-участниц Европейского союза стараются не комментировать данную ситуацию, придерживаясь молчания.
По мнению Путина, именно Европа является ответственной за теракты на "Северных потоках", однако у газопровода осталась ещё одна функционирующая труба, по которой можно прокачивать 27,5 миллиардов кубометров газа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации в Украине
Reuters: Германии не удалось занять денег на преодоление энергетического кризиса
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
Блэк назвал виновника подрыва «Северных потоков»
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации