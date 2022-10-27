Белый дом: Путин не хочет существования Украины как суверенного государства

Представитель Белого дома Джон Кирби уверен, что целью спецоперации является стремление России лишить Украину независимости.

27 октября советник Байдена по нацбезопасности Джон Кирби рассказал о своих предположениях касательно мотивов Владимира Путина при принятии решения о проведении специальной военной операции в Украине.

"Мы не считаем, что его стратегические цели изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как суверенное государство, и он очень последователен в этом", - поделился своим частным мнением Кирби.

В тот же день Владимир Путин сообщил, что Москва не намерена лишать Украину государственного суверенитета, поскольку ранее Россия сама создала украинскую государственность.