Путин не предупреждал Си Цзиньпина о СВО во время поездки на Олимпийские игры в КНР

Владимир Путин признался, что не предупреждал Си Цзиньпина о планах провести спецоперацию в Украине.

27 октября Владимир Путин произнёс речь на экономическом форуме "Валдай", где публично признался, что во время своей поездки в Пекин на Олимпийские игры в феврале 2022 года он не предупреждал китайского лидера о планах начать спецоперацию на территории Украины.

Примечательно, что во время зимних Олимпийских игр в Китае Путин и Си Цзиньпин подписали совместную резолюцию об усилении сотрудничества России и КНР.

В то же время многие западные СМИ расценили резолюцию Владимира Путина и Си Цзиньпина как открытую угрозу России и Китая США и НАТО, а через несколько недель в Украине стартовала российская спецоперация.