Владимир Путин утверждает, что российское государство является другом для граждан западных стран.

27 октября Владимир Путин обратился к жителям Соединённых Штатов и Европейского союза, призвав их не верить в заявления собственных лидеров о том, что Россия является врагом Запада, поскольку Москва старается быть другом для простых людей по всему миру.

Также Путин утверждает, что граждане западных государств обязаны бороться за повышение своей заработной платы и требовать справедливого отношения к себе у местной власти.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что Россия не несёт ответственности за экономический и энергетический кризисы в странах Европы и США.