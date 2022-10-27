Путин призвал жителей Запада не верить, что Россия их враг
Владимир Путин утверждает, что российское государство является другом для граждан западных стран.
27 октября Владимир Путин обратился к жителям Соединённых Штатов и Европейского союза, призвав их не верить в заявления собственных лидеров о том, что Россия является врагом Запада, поскольку Москва старается быть другом для простых людей по всему миру.
Также Путин утверждает, что граждане западных государств обязаны бороться за повышение своей заработной платы и требовать справедливого отношения к себе у местной власти.
Кроме того, Владимир Путин напомнил, что Россия не несёт ответственности за экономический и энергетический кризисы в странах Европы и США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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