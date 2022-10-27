Жена Юстиниана Феодора прошла путь от куртизанки до императрицы
2022-10-27 20:49
Феодора была бедной циркачкой и продавала свое тело. Но встреча с племянником императора Юстинианом изменила ее жизнь.
Поженится они смогли только после смерти царицы Евфимии, которая была категорически против этого брака.
Правление Юстиниана пришлось на сложное время с мятежами и восстаниями, но Феодора всегда и во всем поддерживала его.
Так Феодора, бывшая куртизанка, стала императрицей, которая оказалась прекрасным советником для мужа и в итоге изменила ход истории.
Опубликовано: Светлана Репина
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