Жена Юстиниана Феодора прошла путь от куртизанки до императрицы

Феодора была бедной циркачкой и продавала свое тело. Но встреча с племянником императора Юстинианом изменила ее жизнь.

Поженится они смогли только после смерти царицы Евфимии, которая была категорически против этого брака.

Правление Юстиниана пришлось на сложное время с мятежами и восстаниями, но Феодора всегда и во всем поддерживала его.

Так Феодора, бывшая куртизанка, стала императрицей, которая оказалась прекрасным советником для мужа и в итоге изменила ход истории.