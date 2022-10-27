Путин: россиянам нужно бороться за повышение зарплат
2022-10-27 21:00
Путин надеется, что правительство выполнит задачи, связанные с ростом зарплат.
27 октября РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" назвал принципиальным вопросом повышение зарплат в России, номинальные доходы граждан РФ растут, но реальные чуть снились,- уточнил президент.
Путин считает, что россияне должны бороться за повышение зарплат и он надеется, что поставленные кабинету министров задачи в этой сфере будут реализованы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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