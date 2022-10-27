Эксперты выяснили, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

У ученых до сих пор нет единого мнения о том, как мы выбираем себе друзей и по какому принципу выстраиваем с ними отношения.

Что психологи говорят о дружбе?

Если мы вспомним фильмы на эту тему, то в них, как правило, дружба рано или поздно перерастает в романтические отношения. Это лишь укрепляет стереотип о том, что дружеские отношения с противоположным полом невозможны (если мы говорим о гетеросексуалах). Но насколько он корректен?

Обратимся сначала к теории. Психологи и социологи активно изучают дружбу с 1950-х гг. Одной из самых простых и влиятельных теорий в этой области стала поведенческая модель Дж. Хоманса, Д. Тибо и Г. Келли. Согласно их теории, для формирования гармоничных дружеских отношений необходимо, чтобы в общении было максимум выгоды и минимум издержек. Выгодой в таком случае может быть удовольствие от общения, снижение уровня стресса, практическая польза и многое другое.

Как показывают работы Дж. Клора и Д. Бирна, при анализе дружеских отношений необходимо также принимать во внимание такие факторы, как сходство личных черт, общность интересов, близость социальных установок и сам характер эмоциональной связи партнеров.

Дружба — это бескорыстные взаимоотношения, в которых есть общие интересы, симпатия, духовная близость, общие увлечения, взаимопонимание и взаимопомощь.

Важно отметить, что в дружбе не должно быть сексуального подтекста. Друзья общаются на всевозможные темы, не ощущая при этом сексуального влечения друг к другу и свободно обсуждая свои романтические отношения без ревности.

Эмоциональный интеллект:

Результаты исследований гендерных различий в эмоциональном интеллекте довольно противоречивы, но Г. Орме, один из ведущих специалистов в этой области, пишет, что, несмотря на отсутствие различий между мужчинами и женщинами по общему уровню EQ, женщины в среднем демонстрируют более высокие межличностные показатели. У мужчин же, напротив, более высокие внутриличностные показатели.

Согласно исследованиям профессора психологии Эйприл Блеске-Речек из Университета Висконсина, дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Всему виной разница в восприятии окружающего мира.

Как отдельный фактор исследовательница также выделяет некую двусмысленность, которая часто присутствует в дружеских отношениях между мужчиной и женщиной. Когда девушка прихорашивается перед встречей с «другом», а «друг», в свою очередь, тоже старается выглядеть лучше, вряд ли мы можем говорить о настоящей дружбе. В таком случае присутствует сексуальный подтекст, а в дружбе его быть не может.

Френдзона:

Сегодня это достаточно распространенное понятие, которое стало объектом многочисленных шуток. Важно отметить, что френдзона и дружба — это не одно и то же. Многие считают, что если у мужчины и женщины не сложились любовные отношения, то дружба — отличный вариант.

Это заблуждение, поскольку в таком случае речь идет именно о любви, а предложение дружбы — это попытка смягчить удар, когда кто-то отвечает отказом.

Если человек оказывается во «френдзоне», причин может быть великое множество: другой не готов к романтическим отношениям, не чувствует сексуального влечения и т. д., однако иногда за такой формой общения может скрываться манипуляция.

Возможно, одному из «друзей» выгодно «не отпускать» полезного человека, поэтому стоит задуматься, когда вместо бескорыстности настоящей дружбы в отношениях наблюдается помощь только с одной стороны.