Аристотель Онассис и Мария Каллас: история любви и предательства

Аристотель Онассис влюбился в Марию Каллас с первого взгляда. Его не смутило, что она несвободна: Онассис пригласил ее на яхту вместе с мужем.

Со временем пара стала жить вместе. Они были счастливы, но со временем Каллас пришлось терпеть унижения и открытые измены Онассиса.

А однажды Мария из газет узнала, что Аристотель женился на Жаклин Кеннеди. Уже через месяц он просил прощения у Каллас, пока Жаклин с удовольствием тратила его деньги.

Когда Онассис умирал, Жаклин заказывала траурный наряд, а Мария была рядом с любимым Аристотелем.