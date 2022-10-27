Песков: уверен, что валдайскую речь Путина услышат на Западе
2022-10-27 21:32
Песков заявил, что речь Путина на Валдае точно услышат, но не признаются, что глубоко ее анализируют.
27 октября РИА Новости сообщили о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сегодняшнее выступление Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"- это речь мировоззренческая, глубокая, прикладная и она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года.
В этой речи российский лидер изложил свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия и ее обязательно услышат на Западе, но не признаются, что будут анализировать, -заявил журналистам Песков.
Опубликовано: Елена Калиновская
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