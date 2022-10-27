Эдуард VIII был первым, кто отрекся от британского престола ради любви
2022-10-27 21:36
Наследник британского престола Эдуард VIII в свои 36 лет познакомился с замужней американкой Уоллис Симпсон.
Будущий монарх сразу влюбился, хотя его избанница не блистала красотой и была уже во втором браке. Они начали встречаться, шокировав ее мужа.
В 1936 году после смерти короля Георга V Эдварду предстоит вступить на престол. Однако для этого он должен отказаться от своей любви.
Вместо этого он отрекается от престола, публично рассказав о причинах и пообещав не забывать о королевском долге.
Опубликовано: Светлана Репина
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