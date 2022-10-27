Что такое карат и какая проба золота лучше
2022-10-27 21:49
Карат определяет количество чистого золота в ювелирном изделии. Максимальный показатель – 24К, он соответствует 999 пробе.
Словом «карат» обозначают также вес драгоценных камней. Но в первом случае это английское слово karat, а во втором – carat.
Проба указывает на чистоту золота в изделии. Металл слишком мягкий, поэтому его смешивают с другими составляющими.
Стоит помнить, что украшения с очень высоким содержанием золота не слишком прочные и могут не выдержать постоянного использования.
Опубликовано: Светлана Репина
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