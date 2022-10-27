Убытки Boeing в этом году выросли почти 73 раза
2022-10-27 21:54
Согласно отчетности компании Boeing, за первые девять месяцев нынешнего года ее убытки возросли практически в 73 раза.
Год назад убытки составляли 59 млн долларов, сейчас они оказались равными 4,301 млрд долларов.
Чистый убыток Boeing за третий квартал в 30 раз превысил аналогичный показатель предыдущего года.
Вместе с тем квартальная выручка выросла на 4%,что превосходит прогнозы.
Опубликовано: Светлана Репина
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