Эксперты рассказали, как понять, что у тебя аллергия на капрон

Капроновые колготки — наше настоящее спасение в осенне-зимний период. Однако несмотря на их очевидные преимущества, многие девушки терпеть не могут этот вид нижнего белья.

Вот основные симптомы, которые расскажут об аллергии на капроновые колготки:

покалывание, жжение и зуд, которые успокаиваются после снятия колготок;

покраснения кожи в местах тесного соприкосновения с колготками: под коленями, на пальцах ног, на талии и ягодицах;

появление мелкой сыпи или раздражения;

появление пузырьков на коже и небольшой отек;

крапивница в виде волдырей разного размера;

сухость и шелушение кожи на ногах.

При этом причин возникновения аллергии на колготки масса. Это может быть как реакция на само синтетическое волокно, из которых состоит изделие, так и на моющее средство, с которым ты стираешь нижнее белье. Кроме того, покраснения и зуд также могут возникнуть из-за накопления статического электричества в процессе носки: оно возникает от трения капрона с кожей.

Выяснить, в чем именно причина, поможет только анализ на аллергены. Если раздражителем окажется именно капрон, то лучшим выходом в холодный период будет перейти на термобелье или колготки из натуральных тканей: например, хлопка или шерсти.