Кадыров выразил солидарность с Пригожиным и раскритиковал Лапина

Рамзан Кадыров выступил с критикой командующего Центрального военного округа России Александра Лапина.

27 октября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил о своей солидарности с создателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, назвав его своим "дорогим братом".

Также Кадыров выступил с резкой критикой в адрес российского генерал-полковника Александра Лапина, который вместе с бойцами ЦВО якобы отступил от населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка, допустив незначительный прорыв армии Украины в данном районе.

По словам Рамзана Кадырова, чеченские командиры разыскивают Лапина, чтобы провести с ним разговор, однако генерал-полковник не выходит на связь.