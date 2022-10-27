Кирби: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20

Так официальный представитель Белого Дома прокомментировал слова Владимира Путина о том, российский лидер может посетить саммит G20 в Индонезии, где будет присутствовать также президент США Джо Байден.

По словам Джона Кирби, американский президент ранее говорил, что у него нет намерения встречаться со своим российским коллегой на полях саммита «большой двадцатки», который пройдет в Индонезии. Как подчеркнул Кирби, ему нечего добавить к этим словам американского лидера, поскольку к данному моменту ситуация не изменилась.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» отметил, что не исключает возможности своего помещения саммита «большой двадцатки» в Индонезии. При этом он подчеркнул, что в любом случае Россия будет представлена на данном мероприятии на высоком уровне.