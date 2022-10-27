Принц Гарри раскрыл название своей книги мемуаров и показал обложку

Издательство Penguin Random House сообщает, что книга принца Гарри под названием «Запасной» выйдет 10 января 2023 года.

На обложке изображено лицо принца крупным планом. Первоначально книгу планировалось выпустить в конце нынешнего года, но ее выход был отложен из-за смерти королевы.

Название «Запасной» символизирует роль Гарри в королевской семье как второго сына Чарльза и Дианы, «запасного» наследника после его старшего брата Уильяма.

Британские издатели утверждают, что принц Гарри впервые публично рассказывает в книге о некоторых моментах из его жизни.