Принц Гарри раскрыл название своей книги мемуаров и показал обложку
2022-10-27 23:06
Издательство Penguin Random House сообщает, что книга принца Гарри под названием «Запасной» выйдет 10 января 2023 года.
На обложке изображено лицо принца крупным планом. Первоначально книгу планировалось выпустить в конце нынешнего года, но ее выход был отложен из-за смерти королевы.
Название «Запасной» символизирует роль Гарри в королевской семье как второго сына Чарльза и Дианы, «запасного» наследника после его старшего брата Уильяма.
Британские издатели утверждают, что принц Гарри впервые публично рассказывает в книге о некоторых моментах из его жизни.
Опубликовано: Светлана Репина
Кирби: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20
Кирби: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации в Украине
Кадыров: 23 чеченца погибли в результате артобстрела ВСУ в Херсонской области
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье