Путин заявил о потере доверия к Западу после публикации его беседы Макроном
Владимир Путин раскритиковал правительство Франции и французские СМИ, которые обнародовали разговор российского президента с Эммануэлем Макроном.
Выступая на полх дискуссионнога клуба "Валдай", Владимир Путин сообщил, что отрицательно воспринял новость о том, что французские журналисты обнародовали видеозапись его телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По мнению Путина, такая линия поведения подрывает доверие России к западным партнёрам, поскольку разговоры между главами двух стран должны носить приватный характер.
Известно, что 20 февраля французский репортёр Ги Лагаш записал фрагмент телефонной беседы между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, позднее обнародовав его на телевидении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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