Путин заявил о потере доверия к Западу после публикации его беседы Макроном

Владимир Путин раскритиковал правительство Франции и французские СМИ, которые обнародовали разговор российского президента с Эммануэлем Макроном.

Выступая на полх дискуссионнога клуба "Валдай", Владимир Путин сообщил, что отрицательно воспринял новость о том, что французские журналисты обнародовали видеозапись его телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению Путина, такая линия поведения подрывает доверие России к западным партнёрам, поскольку разговоры между главами двух стран должны носить приватный характер.

Известно, что 20 февраля французский репортёр Ги Лагаш записал фрагмент телефонной беседы между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, позднее обнародовав его на телевидении.