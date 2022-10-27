Борисова рассказала, что подралась с Волочковой

У ведущей Даны Борисовой непростые отношения с балериной Анастасией Волочкова. Они без конца поливали друг друга грязью, дошло дело и до драки.

Ведущая ТВ Дана Борисова рассказала о том, как подралась с балериной Анастасией Волочковой.

Знаменитость посвятила этому пост в своих соцсетях. Известные личности еще недавно поливавшие друг друга грязью, теперь хотят помириться.

Борисова рассказала, что они с Волочковой судились, скандалили, и даже подрались. Ведущая заявила, что этот год ее изменил, и она подошла к артистке балета, забыв все обиды, спросила о том, как Анастасия поживает, постаравшись подобрать простые добрые слова поддержки.