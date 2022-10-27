Эксперты рассказали, что делать при укусе змеи
Самая распространенная ядовитая змея на территории России - гадюка. Также в лесу во время прогулки можно встретить ужа или медянку, но они не ядовиты, хотя и их укус может вызвать нагноение раны.
Что делать, чтобы избежать укуса гадюки?
В лесу носите закрытую одежду и обувь. Джинсовые вещи уменьшают количество впрыснутого яда втрое. На ноги лучше всего надевать резиновые сапоги или другие высокие ботинки из плотного материала.
При сборе ягод и грибов предварительно шевелите траву палкой.
Если заметили змею, не трогайте её, просто спокойно, без резких движений отойдите в сторону. Гадюки почти никогда сами не нападают на человека, только обороняются.
Обязательно возьмите с собой в лес антигистаминный препарат
Что делать, если змея все-таки укусила?
Принять любой антигистаминный препарат.
Снять все украшения и стесняющую движения одежду с укушенной конечности.
Обездвижить пораженную конечность шиной или любым другим подручным средством. Свести к минимуму физическую активность.
С мылом промыть рану, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку.
Поврежденную конечность во время транспортировки нужно держать на уровне сердца: не поднимать выше головы и не опускать ниже.
Пить много воды.
Быстро вызвать скорую помощь!
Что не надо делать, если укусила гадюка?
Высасывать яд.
Делать разрезы и прижигания на месте укуса.
Накладывать жгут.
Самостоятельно вводить сыворотку - это может делать только врач в стационаре по определённой схеме.
Пить алкоголь.
Опубликовано: Ангелина Крент
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