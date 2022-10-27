Воля не подтвердил информацию о приостановке Comedy Club

Комик Павел Воля написал в своем Телеграм-канале, что "Comedy Club" продолжает работать в привычном режиме и ни о какой приостановке речи не идет.

Резидент "Comedy Club" Павел Воля разместил пост в своем Телеграм-канале о том, что программа выходит в эфир и о ее приостановке речи не идет.

Воля написал, что команда проекта работает, новые выпуски юмористического шоу выходят каждую пятницу в 21:00 на канале ТНТ.

Пост комик подкрепил видео со съемок "Comedy Club", где в кадре появилась Мария Кравец, наблюдающая за кулисами за выступлением Тимура Батрудинова.