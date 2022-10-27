The Times: Эрдоган предал НАТО ради отношений с Путиным
Такое мнение высказал британский журналист Роджер Бойес в статье для авторитетного издания The Times, где он рассуждает об отношениях Турции и НАТО в свете сотрудничества этой страны с Россией.
Как подчеркнул Бойес, президент Турции Эрдоган до сих пор не ратифицировал предложение о вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. По мнению журналиста, турецкий лидер явно пытается извлечь побольше дивидендов из своих личных отношений с президентом России Владимиром Путиным, а также на фоне российской военной спецоперации на Украине.
На основании этого автор The Times делает вывод, что руководитель Турции фактически предал интересы Североатлантического альянса ради того, чтобы сохранить нормальные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, который уже обещал Эрдогану построить газовый хаб в Турции для поставок российского газа в эту страну, а также в Европу.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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The Times: Эрдоган предал НАТО ради отношений с Путиным
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