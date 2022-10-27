Психологи рассказали, как правильно бороться с тревогой
В мае 2018 года в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского была создана психологическая служба – сначала для поддержки пациентов приемного покоя и их родственников, а затем и для всех остальных людей, которые обращаются за помощью в Склиф.
Как понять, что надо обратиться к специалисту? Перечислим определённые маркеры:
подавленное настроение, апатия, отсутствие мотивации: если это состояние свидетельствует о симптомах депрессии, то психолог может с вашего согласия направить вас на консультацию к врачу-психиатру;
тревога, беспокойство, которые не поддаются регуляции или вызывают дискомфорт у вас и окружающих;
это же касается и других негативных эмоций, например, гнева;
ощущение, что мысли и эмоции диктуют, как вам жить, а качество жизни при этом теряется;
трудности принятия себя или окружающего мира;
переживание негативных эмоций, воспоминаний, связанных с событиями в прошлом;
нарушение работы памяти, внимания, мышления (в частности, после поражения головного мозга): в таком случае можно пройти первоначальную диагностику и получить рекомендации по дальнейшей коррекции когнитивных функций.
К психологу вообще нужно обращаться? Он точно поможет?
К сожалению, в нашей стране до сих пор существуют мифы и опасения по поводу обращения к психологу. Отчасти они связаны с тем, что люди не очень понимают, как устроена психологическая консультация и считают, что она сводится к «разговору по душам», который можно провести и с близким человеком. С другой стороны, в эру социальных сетей появилось много псевдоспециалистов, после знакомства с которыми психология воспринимается как настоящее шарлатанство.
На самом деле консультация устроена следующим образом:
На первой встрече совместно со специалистом на основе жалоб и проведенной диагностики формируются мишени для работы. На консультациях выявляются первопричины возникших трудностей/проблем/ симптомов (например, особенности реакций на определенные ситуации, влияние прошлого опыта), которые корректируются с помощью специальных техник.
Обязательной частью работы являются и домашние задания, которые нужны для закрепления навыков самопомощи в обычной жизни.
Что делать, если появился сильный страх и паника?
Используйте дыхательные техники. Глубокий вдох и очень медленный выдох.
Умойтесь холодной водой, сожмите лёд в руках, положите его на запястья.
При хронической тревоге:
Понаблюдайте за собой, выпишите свои опасения.
Проверьте, что из этих опасений сбылось. Сбывается ли когда-либо? Какова вероятность того, что это случится? Каков наиболее реальный исход событий?
Вспомните, соответствовала ли ранее ваша тревога реальному ходу событий? Как вы справлялись с этими ситуациями?
Каков будет план ваших действий, если негативный прогноз сбудется? Составьте план действий, отделив эмоции от рациональных шагов.
Понаблюдайте, вокруг каких жизненных ситуаций/факторов «крутится» эта тревога? С чем это может быть связано?
Задайте себе вопрос, помогает ли вам тревога? В некоторых случаях беспокойство может оцениваться с положительной стороны, потому что «помогает» приготовиться к худшему.
Оцените, насколько соотносится потенциальный риск с реальным ухудшением качества жизни, которое приносит тревога.
Опубликовано: Ангелина Крент
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