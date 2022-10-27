Врачи рассказали, какие анализы нужно сдавать весной
В Международный день специалиста лабораторной диагностики рассказываем, что нужно проверить, если после долгих холодов в организме ощущается усталость.
Для выявления низкого содержания гемоглобина (анемии), железа можно сдать:
Общий анализ крови.
Биохимический анализ крови с определением ферментов, содержания кальция, фосфора, цинка, магния. Определение кальция необходимо проводить в комплексе с фосфором для оценки минерального обмена.
Кислород необходим для нормальной жизнедеятельности всех систем организма. Исследование кислотно-основного состояния (КОС) и газов крови выявит нарушения кислородного статуса организма.
За показателями содержания гемоглобина, общего холестерина и его фракций (липидный профиль), глюкозы, кальция, фосфора, гормонов щитовидной железы (ТТГ) нужно следить регулярно.
Желательно сдавать анализы кала на яйца гельминтов и анализы на энтеробиоз (особенно людям, которые содержат животных и путешествуют).
В первую очередь, необходимо определить источник аллергии:
Особенно актуальна в весенний период аллергия на пыльцу цветущих деревьев: березу, ольху, орешник и тополь.
К распространенным пищевым аллергенам относятся: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, рыба и морепродукты, злаки.
Если вы замечали, что во время домашней уборки тоже начинаете чихать - аллергеном может быть домашняя пыль.
Анализы на выявление аллергена назначает врач. Сдать их можно в лаборатории Склифа! Мы проводим исследование по определению уровня общего иммуноглобулина е (IgE), пищевых и пыльцевых аллергенов.
Опубликовано: Ангелина Крент
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Небензя пригрозил США и Украине ответственностью за нарушение КБТО
The Times: Эрдоган предал НАТО ради отношений с Путиным
СМИ: число смертельных ДТП в Украине выросло на 25% после отключения электричества
Кирби: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20