Врачи рассказали, какие анализы нужно сдавать весной

В Международный день специалиста лабораторной диагностики рассказываем, что нужно проверить, если после долгих холодов в организме ощущается усталость.

Для выявления низкого содержания гемоглобина (анемии), железа можно сдать:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови с определением ферментов, содержания кальция, фосфора, цинка, магния. Определение кальция необходимо проводить в комплексе с фосфором для оценки минерального обмена.

Кислород необходим для нормальной жизнедеятельности всех систем организма. Исследование кислотно-основного состояния (КОС) и газов крови выявит нарушения кислородного статуса организма.

За показателями содержания гемоглобина, общего холестерина и его фракций (липидный профиль), глюкозы, кальция, фосфора, гормонов щитовидной железы (ТТГ) нужно следить регулярно.

Желательно сдавать анализы кала на яйца гельминтов и анализы на энтеробиоз (особенно людям, которые содержат животных и путешествуют).

В первую очередь, необходимо определить источник аллергии:

Особенно актуальна в весенний период аллергия на пыльцу цветущих деревьев: березу, ольху, орешник и тополь.

К распространенным пищевым аллергенам относятся: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, рыба и морепродукты, злаки.

Если вы замечали, что во время домашней уборки тоже начинаете чихать - аллергеном может быть домашняя пыль.

Анализы на выявление аллергена назначает врач. Сдать их можно в лаборатории Склифа! Мы проводим исследование по определению уровня общего иммуноглобулина е (IgE), пищевых и пыльцевых аллергенов.