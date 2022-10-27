Бузова поддержала закон о защите русского языка от иностранных слов
2022-10-27 23:35
Поющая ведущая Ольга Бузова высказалась в поддержку закона о защите языка от иностранных слов.
Ольга Бузова убеждена, что нужно больше использовать родную речь, не засоряя ее англицизмами.
Особо поющей ведущей не нравится слово "ok". Она призналась, что вечные "ok" выводят ее из себя.
Бузова призвала вернуть "в обиход могучий русский язык".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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