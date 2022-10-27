Тарасова: «Боюсь, Олимпийские игры 2024 с участием России организовывать не планируется»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации волейбола, которая не допустила российскую сборную к участию в квалификационных играх к Олимпиаде.

Тарасова сказала, что волейболисты не последние, а Олимпийские игры 2024 года, скорее всего, пройдут без россиян.

Вместе с тем представитель сборных СССР и России Дмитрий Фомин выразил надежду на то, что в течение года, оставшегося до квалификации, ситуация изменится.

Такого же мнения придерживается Всероссийская федерация волейбола.