Тарасова: «Боюсь, Олимпийские игры 2024 с участием России организовывать не планируется»
2022-10-27 23:36
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации волейбола, которая не допустила российскую сборную к участию в квалификационных играх к Олимпиаде.
Тарасова сказала, что волейболисты не последние, а Олимпийские игры 2024 года, скорее всего, пройдут без россиян.
Вместе с тем представитель сборных СССР и России Дмитрий Фомин выразил надежду на то, что в течение года, оставшегося до квалификации, ситуация изменится.
Такого же мнения придерживается Всероссийская федерация волейбола.
Опубликовано: Светлана Репина
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