Глава МАГАТЭ пообещал рассказать о результатах проверки по «грязной бомбе»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал рассказать общественности о результатах проверки на Украине в связи с информацией о «грязной бомбе».

Он сообщил, что миссия МАГАТЭ проверит атомные объекты в Киеве и Желтых водах.

Во время проверки специалисты будут искать возможные перенаправления ядерного материала, незаявленное производство или переработку.

По словам Гроссии, по окончании проверки данные будут переданы в совет управляющих МАГАТЭ. С ними также ознакомят общественность.