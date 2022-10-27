Глава МАГАТЭ пообещал рассказать о результатах проверки по «грязной бомбе»
2022-10-27 23:41
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал рассказать общественности о результатах проверки на Украине в связи с информацией о «грязной бомбе».
Он сообщил, что миссия МАГАТЭ проверит атомные объекты в Киеве и Желтых водах.
Во время проверки специалисты будут искать возможные перенаправления ядерного материала, незаявленное производство или переработку.
По словам Гроссии, по окончании проверки данные будут переданы в совет управляющих МАГАТЭ. С ними также ознакомят общественность.
Опубликовано: Светлана Репина
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Небензя пригрозил США и Украине ответственностью за нарушение КБТО
The Times: Эрдоган предал НАТО ради отношений с Путиным
СМИ: число смертельных ДТП в Украине выросло на 25% после отключения электричества
Кирби: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20