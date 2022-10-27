Свидетелем по «делу Собчак» станет ее муж Константин Богомолов

Журналистка Ксения Собчак оказалась фигуранткой уголовного дела о вымогательстве. Она пешком перешла белорусско-литовскую границу и находится в Литве по израильскому паспорту.

Тем временем в ее загородном доме прошел обыск, при котором присутствовал муж журналистки Константин Богомолов.

Ему также предстоит стать свидетелем по этому делу, но по закону он имеет право не свидетельствовать против жены.

Обвиняемыми по делу о вымогательстве проходят также коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред издания Tatler Ариант Романовский. Оба они находятся под стражей.