Кирби: только Зеленский решает, когда Украина начёнт переговоры с Россией
2022-10-28 00:01
Советник Джо Байдена Джон Кирби сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский является единственным человеком, который может возобновить переговорный процесс между Киевом и Москвой.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не намерены подталкивать правительство Украины к скорейшим переговорам с Россией для быстрого завершения российской спецоперации.
По мнению Кирби, только Владимир Зеленский на основе своего решения и волеизъявления украинского населения способен дать старт переговорам с Москвой.
Также Джон Кирби выразил уверенность, что Владимиру Путину не нравится факт независимости Украины, ввиду чего по итогам спецоперации Кремль хотел бы присоединить все украинские территории к составу России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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