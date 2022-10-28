Кирби: только Зеленский решает, когда Украина начёнт переговоры с Россией

Советник Джо Байдена Джон Кирби сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский является единственным человеком, который может возобновить переговорный процесс между Киевом и Москвой.

В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не намерены подталкивать правительство Украины к скорейшим переговорам с Россией для быстрого завершения российской спецоперации.

По мнению Кирби, только Владимир Зеленский на основе своего решения и волеизъявления украинского населения способен дать старт переговорам с Москвой.

Также Джон Кирби выразил уверенность, что Владимиру Путину не нравится факт независимости Украины, ввиду чего по итогам спецоперации Кремль хотел бы присоединить все украинские территории к составу России.