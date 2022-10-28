СМИ: число смертельных ДТП в Украине выросло на 25% после отключения электричества

Издание "Страна.ua" рассказало о росте случаев дорожно-транспортных происшествий на территории Украины.

28 октября украинская интернет-газета "Страна.ua" сообщила, что национальная полиция Украины зафиксировала рост количества ДТП в стране со смертельным исходом, что связано с веерными отключениями электроэнергии из-за повреждения украинской энергетической инфраструктуры.

В нацполиции Украины утверждают, что с 10 по 23 октября по всей стране в вечернее время суток из-за отсутствия уличного освещения погибли 38 пешеходов, что на четверть больше, чем за четырнадцать предшествующих этому периоду дней.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский заявил о разрушении сорока процентов объектов энергетики Украины из-за массированных ракетных обстрелов со стороны России.