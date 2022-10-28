СМИ: число смертельных ДТП в Украине выросло на 25% после отключения электричества
Издание "Страна.ua" рассказало о росте случаев дорожно-транспортных происшествий на территории Украины.
28 октября украинская интернет-газета "Страна.ua" сообщила, что национальная полиция Украины зафиксировала рост количества ДТП в стране со смертельным исходом, что связано с веерными отключениями электроэнергии из-за повреждения украинской энергетической инфраструктуры.
В нацполиции Украины утверждают, что с 10 по 23 октября по всей стране в вечернее время суток из-за отсутствия уличного освещения погибли 38 пешеходов, что на четверть больше, чем за четырнадцать предшествующих этому периоду дней.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский заявил о разрушении сорока процентов объектов энергетики Украины из-за массированных ракетных обстрелов со стороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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