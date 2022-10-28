Гросси: Киев может создать «грязную бомбу» на объекте, который не посетит МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался о возможном создании "грязной бомбы" Киевом.

28 октября генеральный директор международного ядерного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил на закрытой сессии Совета безопасности ООН, где поднял вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции.

Гросси уделил внимание возможности создания "грязной бомбы" Киевом, отметив, что украинские спецслужбы могут разрабатывать такое вооружение на территории объектов, которые не намерены посещать МАГАТЭ.

По словам Рафаэля Гросси, делегация из специалистов МАГАТЭ приедет с инспекцией в Украину в течение нескольких ближайших дней, проверив украинские энергетические объекты на наличие "грязной бомбы" по запросу России.