AP: США поставят Киеву пакет военной помощи на $275 млн включая снаряды для HIMARS
Издание The Associated Press рассказало о новом пакете военной помощи, который Вашингтон намеревается передать Украине.
28 октября американская газета The Associated Press со ссылкой на информатора в Пентагона опубликовала новость о том, что уже в ближайшее время Министерство обороны Соединённых Штатов намеревается предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $275 миллионов.
По данным источника The Associated Press, в новый пакет помощи Вашингтон включил боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, которые ранее США уже поставили Украине в ограниченном количестве.
Ряд других зарубежных СМИ утверждает, что группа американских конгрессменов лоббирует принятие законопроекта о выделении финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, ожидая, что этой суммы Киев хватит на год вперёд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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