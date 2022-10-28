CNBC: Илон Маск возглавил Twitter, заняв штаб-квартиру компании

Информационное агентство CNBC утверждает, что Илон Маск возглавил Twitter в результате успешной сделки по его покупке.

28 октября журналист телеканала CNBC сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск официально стал новым владельцем компании Twitter, разместившись в офисе компании.

По данным CNBC, прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру корпорации, полностью уступив её Маску в результате сделки по купле-продажи данной социальной сети.

Примечательно, что днём ранее Илон Маск опубликовал видеозапись, на которой он приходит в главный офис компании Twitter с раковиной в руках.