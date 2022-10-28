CNBC: Илон Маск возглавил Twitter, заняв штаб-квартиру компании
2022-10-28 03:43
Информационное агентство CNBC утверждает, что Илон Маск возглавил Twitter в результате успешной сделки по его покупке.
28 октября журналист телеканала CNBC сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск официально стал новым владельцем компании Twitter, разместившись в офисе компании.
По данным CNBC, прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру корпорации, полностью уступив её Маску в результате сделки по купле-продажи данной социальной сети.
Примечательно, что днём ранее Илон Маск опубликовал видеозапись, на которой он приходит в главный офис компании Twitter с раковиной в руках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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