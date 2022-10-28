Кушанашвили предсказал Собчак, покинувшей РФ из-за заведенного на нее уголовного дела, незавидное будущее
2022-10-28 08:04
Ведущий Отар Кушанашвили считает, что Ксению Собчак, покинувшую Россию уже ничего хорошего в будущем не ждет.
Известная Ведущая ТВ, журналистка и блогер Ксения Собчак - фигурант уголовного дела в РФ, после чего та покинула родное государство.
Отар Кунашвили не стал глумиться над Собчак в данной ситуации. Телеведущий интересуется только, если все, что вменяют Собчак окажется правдой, как она думает смыть с себя такой позор.
Сейчас Ксения Анатольевна находится на территории Литвы, где вправе быть 90 суток благодаря своему израильскому паспорту.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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