Кушанашвили предсказал Собчак, покинувшей РФ из-за заведенного на нее уголовного дела, незавидное будущее

Ведущий Отар Кушанашвили считает, что Ксению Собчак, покинувшую Россию уже ничего хорошего в будущем не ждет.

Известная Ведущая ТВ, журналистка и блогер Ксения Собчак - фигурант уголовного дела в РФ, после чего та покинула родное государство.

Отар Кунашвили не стал глумиться над Собчак в данной ситуации. Телеведущий интересуется только, если все, что вменяют Собчак окажется правдой, как она думает смыть с себя такой позор.

Сейчас Ксения Анатольевна находится на территории Литвы, где вправе быть 90 суток благодаря своему израильскому паспорту.